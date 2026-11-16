قطاع التجزئة في الإمارات يعزز الابتكار ويرتقي بتجربة التسوق

يمضي قطاع التجزئة في دولة الإمارات في ترسيخ مكانته كأحد المحركات الحيوية للنشاط الاقتصادي، مستفيداً من النمو المتواصل في حركة السياحة والإنفاق الاستهلاكي، والتوسع في تطوير مراكز التسوق والوجهات التجارية والترفيهية. ومع تسارع التحول الرقمي، تتجه الشركات والمطورون إلى توظيف التقنيات الذكية والوسائط التفاعلية لتقديم تجارب تسوق أكثر ابتكاراً، وتعزيز حضور العلامات التجارية، وفتح قنوات جديدة للإعلان والتواصل مع المتسوقين.

وفي هذا السياق، أعلن «06 مول» خططاً لإطلاق أول وأكبر شاشة في الشارقة للإعلانات ثلاثية الأبعاد على واجهته، بالتعاون مع شركة «سيتكس مينا» المتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية الذكية، إلى جانب إنشاء شبكة من الشاشات الذكية في وجهة «الممشى»، التابعة لـ«مجموعة ألف» للتطوير العقاري.

وتشمل المبادرة تركيب شاشة «جامبو» على واجهة «06 مول»، تتيح عرض إعلانات ثلاثية الأبعاد يمكن مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى نظارات خاصة، بما يوفر للعلامات التجارية مساحة عرض رقمية لافتة، ويعزز حضور المركز التجاري وجهة للتسوق والترفيه.

كما تتضمن المبادرة نشر شبكة من شاشات «سمارت بورد» على جوانب الطرق وممرات المشاة في «الممشى»، الذي يمتد على مساحة تقارب 3 ملايين قدم مربعة، ويضم 56 مبنى موزعة على ثلاث مناطق، ويُعد أول مجتمع في الشارقة مصمماً بالكامل للتنقل سيراً على الأقدام.

وتعتمد الشاشات على منصة «سيتكس بانل» لإدارة المحتوى وتحديث الإعلانات والمعلومات بصورة فورية، مع تخصيص المواد المعروضة وفق طبيعة كل موقع واحتياجات السكان والزوار.

وتجمع «سيتكس مينا» بين تقنيات المدن الذكية والإعلان الرقمي، وتعمل على توسيع شبكتها في الشارقة ودبي وأبوظبي، بالتعاون مع المطورين والجهات الحكومية ومالكي العقارات والعلامات التجارية.

ومن المتوقع أن توفر الشبكة فرصاً جديدة للعلامات التجارية والوكالات الإعلامية وشركاء قطاع التجزئة لإطلاق حملات إعلانية تفاعلية، تستفيد من التقنيات البصرية الحديثة وتواكب تطور سلوك المستهلكين، بما يعزز تكامل التجربة التجارية والترفيهية في الوجهات الحضرية.