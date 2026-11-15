إيطاليا تغرّم "ميتا" 805 ملايين يورو لانتهاك خصوصية الصور

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل على هذا الاستخدام تحديدا.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته السبت إن "ميتا" وصلت، عبر تطبيق "فيسبوك" في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إلى صور مستخدمين إيطاليين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها، من دون الحصول على موافقة محدّدة ومن دون إبلاغهم على نحو واف.

وذكر متحدث باسم "ميتا" أن الشركة "تختلف بشدّة مع الهيئة بشأن تقييمها للوقائع وتفسيرها للقانون، وترى أن قيمة الغرامة غير متناسبة"، مضيفا أنها تعتزم استئناف القرار.