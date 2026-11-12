من عرش إنفيديا إلى إمبراطورية ماسك؟.. إيلون يبدي استعداده لتوظيف جنسن هوانغ

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، أنه سيكون أكثر من منفتح على توظيف جنسن هوانغ معه وسط تقارير تفيد بأن مجلس إدارة شركة إنفيديا يستعد لإقالة مؤسسها المشارك والمدير التنفيذي المخضرم، الذي تعرض لتدقيق متجدد بعد الكشف عن علاقتين خارج نطاق الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية.

وعلى منصة إكس، حث أحد المستخدمين إيلون ماسك على تعيين رئيس شركة إنفيديا وسط حالة عدم اليقين التي تكتنف مسيرته المهنية، وافق الملياردير على الفور على الاقتراح، مجيباً: "سيكون ذلك شرفاً لي".

مستقبل جنسن هوانغ

وبحسب التقارير، يستعد مجلس إدارة شركة إنفيديا لعزل هوانغ، حيث يواجه رئيس الشركة العملاقة في مجال تصنيع الرقائق اتهامات جديدة بالخيانة الزوجية بعد الكشف عن علاقته بامرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، كان مجلس إدارة الشركة التقنية يستعد للاجتماع في أقرب وقت يوم الأربعاء لتحديد مستقبل هوانغ.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن هوانغ كان متورطًا أيضًا في علاقة غرامية ثانية خارج نطاق الزواج، مع إحدى مرؤوساته، قائلة إن هناك دليلًا مصورًا على أن المدير التنفيذي البالغ من العمر 63 عامًا كان يبدي عاطفة تجاه نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة إنفيديا، كيمبرلي باول .

البدائل

وتتجه الأنظار إلى الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة شركة «إنفيديا» في حال مغادرة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ منصبه، بعدما أصبحت الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وفي تقرير نشره موقع «TechCrunch» طرح مجموعة من الأسماء المحتملة لخلافة هوانغ، من بينها ثلاث شخصيات بارزة تمتلك خبرات واسعة في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، هي ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وإريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، وليب-بو تان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل.

وتأتي هذه الأسماء في إطار قائمة تكهنات بشأن الشخصيات التي تمتلك الخبرة اللازمة لتولي قيادة إنفيديا، وليس باعتبارها ترشيحات رسمية من مجلس إدارة الشركة.