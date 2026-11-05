«إعمار العقارية» تقدم عرضاً رسمياً للاستحواذ على «إعمار للتطوير»



أعلنت شركة إعمار للتطوير أنها تلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026 إخطاراً من شركة إعمار العقارية، بنيتها تقديم عرض شراء اختياري جزئي للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير ش.م.ع غير المملوك لشركة إعمار العقارية وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر، شركة إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد (إيميريتس بروبرتي)، وذلك مقابل 15 درهماً نقداً عن كل سهم.



وذكرت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها تلقت أيضاً بذات التاريخ من شركة إعمار العقارية مستند العرض الذي يتضمن شروط وأحكام العرض.



وتمتلك شركة إعمار العقارية بشكل مباشر 3.166 مليارات سهماً، بما يمثل 79.1613% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير، وتمتلك إيميريتس بروبرتي 40 مليون سهم، بما يمثل 1% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير، وبذلك تبلغ الحصة الإجمالية للشركة وإيميريتس بروبرتي 3.206 مليارات سهماً، بما يمثل 80.1613% من رأس مال الشركة، والعرض يتعلق بـ793.548 مليون سهماً المتبقية في إعمار للتطوير، بما يمثل 19.8387% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.



وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض هذا العرض على مجلس إدارة الشركة، واتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج في الشركات المساهمة العامة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في حينه.



وتبلغ القيمة الإجمالية التي من المقرر أن تدفعها إعمار العقارية مقابل 793.55 مليون سهم في إعمار للتطوير نحو 11.9 مليار درهم، بناء على سعر العرض بـ15 درهماً للسهم الواحد.