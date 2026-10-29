«لولو» تفتتح هايبرماركت جديداً في الشهامة بأبوظبي في 2027

أعلنت مجموعة «لولو» خططها لافتتاح هايبرماركت جديد بمواصفات عالمية في منطقة الشهامة بأبوظبي، على مساحة تبلغ 210 آلاف قدم مربعة، في مشروع يستهدف تلبية احتياجات المجمعات السكنية المتنامية في العاصمة، وتعزيز انتشار المجموعة في السوق الإماراتية، على أن يبدأ تشغيله بحلول عيد الاتحاد عام 2027.

وجرى توقيع اتفاقية المشروع في أبوظبي بين سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو».

وتتولى شركة «سوناد» لإدارة العقارات، التابعة لشركة «مقام العالمية القابضة»، تطوير المشروع، الذي سيخدم سكان الشهامة والباهية وجزيرة ياس والمناطق المجاورة. ويستفيد الهايبرماركت من موقعه المتصل بالطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليه، إلى جانب توفير مواقف واسعة للسيارات، بما يلبي احتياجات العائلات في المجمعات السكنية القريبة والمسافرين عبر الطريق.

ومن المقرر أن يضم المشروع تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الطازجة والسلع المستوردة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات والأزياء ومنتجات نمط الحياة، ضمن تجربة تسوق تجمع تنوع المنتجات وجودتها في بيئة عصرية.

وقال يوسف علي موسليام إن أبوظبي تمثل محوراً أساسياً في مسيرة «لولو»، مؤكداً استمرار المجموعة في الاستثمار في نمو الإمارة وخدمة مجتمعاتها المتوسعة.

وأضاف أن التعاون مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في المشروع يعكس التزام المجموعة بتطوير وجهة تسوق بمواصفات عالمية، تتيح للعائلات في الشهامة والمناطق المجاورة الوصول إلى منتجات «لولو» وخدماتها ضمن تجربة متكاملة.