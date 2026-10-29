"سامسونغ" تسجل قفزة بأرباحها الصافية 6 أضعاف خلال الربع الثالث

أعلنت شركة "سامسونغ للإلكترونيات"، اليوم، قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، في بيان تنظيمي أوردته وكالة يونهاب للأنباء الكورية، أن صافي الأرباح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بلغ 75.13 تريليون وون (ما يعادل 56 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 514.6 بالمائة مقارنة بـ 12.22 تريليون وون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 783.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 107.44 تريليونات وون خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما زادت الإيرادات الإجمالية بنسبة 126.9 بالمائة لتبلغ 195.2 تريليون وون.

وبذلك، تسجل "سامسونغ" إيرادات وأرباحا تشغيلية فصلية قياسية للربع الرابع على التوالي، مواصلة سلسلة أرقامها الاستثنائية التي بدأتها منذ الربع الأخير من عام 2025.