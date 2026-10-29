مايكروسوفت تسجل 36.63 مليار دولار أرباحاً صافية في الربع الأول

أعلنت شركة "مايكروسوفت" نموا قويا في نتائجها للربع الأول من السنة المالية، مسجلة ارتفاعا في صافي الدخل ليصل إلى 36.63 مليار دولار، مقارنة بـ 27.75 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع ربحية السهم إلى 4.92 دولارات مقابل 3.72 دولارات.

وأشارت الشركة إلى قفزة في الإيرادات الإجمالية لتبلغ 92.28 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بنمو إيرادات قطاع الخدمات، وخاصة "مايكروسوفت كلاود" التي حققت 63.9 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 30 بالمائة.

وأوضحت إيمي هوود نائبة الرئيس التنفيذي المديرة المالية أن النتائج تجاوزت التوقعات على كافة الأصعدة، فيما أكد ساتيا ناديلا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي أن الشركة تركز على توفير قدرات وكفاءة أعلى للعملاء من خلال مساعدتهم في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الأمنية، لتحويل هذه الابتكارات إلى تأثير ملموس عبر القطاعات.