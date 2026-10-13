"دبي كوميرسيتي" و"تينسنت كلاود" تتعاونان لتعزيز نمو شركات التجارة الرقمية





أعلنت “دبي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” و”وصل” العقارية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “تينسنت كلاود” الصينية، بهدف تسريع التحول الرقمي للشركات وتعزيز تنافسيتها من خلال توفير حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ووقعت الاتفاقية خلال زيارة رسمية لوفد “دبي كوميرسيتي” إلى مقر شركة “تينسنت” في مدينة شينجن الصينية، آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، ورايتشل شي، المدير العام لشركة “تينسنت كلاود” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المسجلة في “دبي كوميرسيتي” من الوصول إلى خدمات “تينسنت كلاود” وحلولها الرقمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير عملياتها التشغيلية ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويشمل التعاون تنظيم فعاليات ومعارض وورش عمل ومسابقات هاكاثون، لتبادل الخبرات وتعزيز تبني التقنيات الحديثة وتطوير فرص التعاون بين الشركات العاملة في قطاعات التجارة والتكنولوجيا.

وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة مع الشركات التكنولوجية العالمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الرقمية في دبي، مشيرة إلى أن التعاون مع “تينسنت كلاود” يتيح للشركات الاستفادة من حلول تقنية متقدمة تعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية وتفتح آفاقا جديدة للنمو.

وقالت إن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال بناء بيئة أعمال أكثر تنوعا وتنافسية.

من جانبها، قالت رايتشل شي إن التعاون مع “دبي كوميرسيتي” يعزز حضور الشركة في منظومة الأعمال بدبي، ويوسع نطاق استفادة الشركات من خدمات الحوسبة السحابية والحلول الرقمية، بما يساعدها على تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة عملياتها.

وتوفر “تينسنت كلاود” خدمات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإدارة البيانات والشبكات والأمن الرقمي، مستندة إلى بنية تحتية تضم 70 منطقة توافر موزعة على 25 منطقة جغرافية، وأكثر من 3200 عقدة لشبكة توصيل المحتوى، إلى جانب شراكات وحضور في أكثر من 80 سوقا عالمية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز تنافسية المناطق التابعة لها، وتسهيل وصول الشركات إلى الخبرات العالمية والتقنيات المتطورة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للتجارة والأعمال.