«فلو» الأمريكية تتوسع في المنطقة عبر دبي

أعلنت شركة «فلو» عن توسّعها في الإمارات، وذلك عقب حصولها على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل المرحلة القادمة من مسيرة نموها الإقليمي.

تأسّست «فلو» في عام 2021، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها، بدعم استثماري بلغ 350 مليون دولار من «أندريسن هورويتز»، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ الشركة.

ومنذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 عبر استحواذها على ما يقارب ألف وحدة سكنية في السعودية، أصبحت فلو واحدة من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في السوق، بمحفظة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وتضم 8500 وحدة سكنية قيد الإدارة أو التطوير.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يؤكد توسع «فلو» في الإمارات مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه المنصة المفضلة للشركات العالمية الطموحة العاملة في قطاعي العقارات والاستثمار.

نتطلع إلى دعم الشركة في توسيع منظومتها وشراكاتها في أرجاء الإمارات.