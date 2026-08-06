مبيعات قياسية لـ«​سيمنس للطاقة» بدعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ​سيمنس للطاقة، أمس، أن مبيعاتها ‌وهوامش ​أرباحها وطلباتها سجلت أرقاماً فصلية قياسية، بدعم من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ومحطات توليد الكهرباء في الشرق الأوسط ما ⁠أدى إلى زيادة الطلب على توربيناتها الغازية.

وبعد مرور ثلاثة أرباع السنة المالية، حققت «سيمنس للطاقة» أرباحاً بلغت 2.8 مليار يورو، لتظل على المسار الصحيح نحو تحقيق هدفها السنوي البالغ نحو 4 مليارات يورو.

وذكرت الشركة أن وحدة سيمنس جاميسا المتعثرة، والتي لطالما شكلت عبئاً ثقيلاً على المجموعة الألمانية، حققت أول أرباح تشغيلية فصلية منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأرجعت هذا إلى خفض التكاليف وزيادة معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية.

وقال كريستيان ‌بروخ الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة في بيان: ​إن «عودة قطاع طاقة الرياح ​لدينا إلى الربحية ⁠خلال الربع للمرة الأولى منذ عام 2022 يشكل إنجازاً رائعاً حققه هذا ​الفريق».

وسجلت ⁠أسهم ⁠سيمنس للطاقة ارتفاعاً بنحو سبعة أمثال خلال العامين الماضيين، بدعم من الطلب المتزايد ⁠على توربيناتها للغاز ومعدات الشبكات التي تساعد في تزويد مراكز البيانات بالكهرباء اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك أدت حرب إيران إلى زيادة الطلب على معدات الكهرباء من حكومات الشرق الأوسط ​التي تسعى إلى تأمين إمداداتها في ظل ما كشفه الصراع من نقاط ضعف في البنية التحتية للطاقة.