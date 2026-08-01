571 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال النصف الأول 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار مقارنة بـ 535.3 مليون دولار، كما في 30 يوليو 2025 محققة نمواً بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 80.3 مليار دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6% لتصل إلى 42.1 مليار دولار مقارنة بـ 39.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار مقارنة بـ 55.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.

وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج الإيجابية لمجموعة البنك العربي بالنصف الأول من العام 2026 تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.

وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خصوصاً في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرص استثمارية واعدة، حيث تم إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا.