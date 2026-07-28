«بيمو» تحصل على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»

حصلت بيمو «Pemo» لإدارة المصروفات على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تتيح هذه الخطوة للشركة الاحتفاظ بأموال الشركات وإدارتها رقمياً، وإطلاق محافظ رقمية متكاملة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب استكمال إجراءات الترخيص، ستتيح هذه الموافقة لمنصة «بيمو» الاحتفاظ بأموال عملائها من الشركات وإدارتها رقمياً نيابة عنهم. تُعد «بيمو» من أوائل منصات إدارة النفقات في دولة الإمارات في الحصول على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، على أن تستكمل إجراءات الترخيص خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، الخاضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للجهات المرخّصة الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات رقمية شبيهة بالمحافظ الإلكترونية، ويتيح للشركات إيداع أموالها والاحتفاظ بها وإنفاقها رقمياً دون الحاجة إلى الاعتماد على حساب مصرفي تقليدي لإتمام كل معاملة.

بالنسبة لعملاء «بيمو» من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ذلك وصولاً أسرع وأكثر سلاسة إلى أموالهم، ومرونة أكبر في تمويل البطاقات المؤسسية، وتحكم أفضل في السيولة النقدية اليومية، كل هذا وأكثر من خلال منصة رائدة متكاملة.

يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من النمو المتسارع. فمنذ انطلاقها في عام 2022، نجحت «بيمو» في توسيع نطاق خدماتها لتدعم أكثر من 6,000 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، وصولاً إلى شركات رائدة مثل «طلبات»، و«سوديكسو»، و«مجموعة المروان القابضة».

ولقد طورت «بيمو» منصتها لتلبية احتياجات الإدارة المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين البطاقات المؤسسية الذكية، والتتبع الآلي للنفقات، والتكامل مع الأنظمة المحاسبية، ضمن حلٍ واحد سهل الاستخدام.

وتُعد هذه الموافقة المبدئية مؤشراً مباشراً على الاستقرار والالتزام طويل الأمد؛ إذ إن المنصة التي تعتمد عليها الشركات يومياً في إدارة نفقاتها تستند إلى إطار تنظيمي يزداد رسوخاً.

ولا تقتصر خطط الشركة على إدارة النفقات، بل تعتزم الاستفادة من هذا الإنجاز لتسريع تطوير خطوط منتجات جديدة، وتوسيع منصة إدارة النفقات الحالية لتوفير مجموعة أشمل من الأدوات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة.

وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيمو»: «تعكس هذه الموافقة المبدئية الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التوجيه والدعم طوال هذه العملية، كما نعرب عن بالغ امتناننا لفريق عملنا الذي كان لجهوده الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، ولعملائنا على ثقتهم المتواصلة بنا. فمنذ اليوم الأول، تأسست «بيمو» لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويمنحنا هذا الإنجاز فرصة لمواصلة تعزيز هذا الدعم، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً لتطوير منتجات جديدة تتجاوز إدارة النفقات، بما يجعل إدارة الشؤون المالية للشركات أكثر سهولة وكفاءة».