"شعاع كابيتال" تعلن صدور حكم لدعوى ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين

أعلنت شركة شعاع كابيتال، الثلاثاء، أن محاكم دبي أصدرت حكماً يتعلق بالاختصاص القضائي في الدعوى العمالية المقامة من الشركة ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين للمطالبة بمبلغ 11 مليون درهم، وذلك دون الفصل في موضوع الدعوى أو مدى أحقية الشركة في المبلغ المطالب به.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الحكم لم يتضمن رفض المطالبة أو إسقاط حقوق الشركة، وبالتالي فلا يوجد أي أثر مالي جوهري ناتج عن الحكم وفقاً للتقييم الحالي، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول به.

يشار إلى أن شعاع كابيتال كانت قد قامت في مايو 2025 برفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة ضد مديرين تنفيذيين سابقين بالشركة، وذلك للمطالبة بتعويضات تقدر بما يقارب 260 مليون درهم.