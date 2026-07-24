الشركات تواصل إطلاق المشاريع الجديدة في الإمارات

تشهد الإمارات طفرة واسعة في إطلاق المشاريع الكبرى، وفي أحدث المشاريع الجديدة، أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر، وهو مشروع سكني يحمل علامة باب القصر الفندقية.

وأكدت الشركة أنها بدأت أعمال الإنشاء في المشروع، فيما من المتوقع تسليمه خلال الربع الأول من عام 2030.

ويقع المشروع على أكبر قطعة أرض سكنية في مدينة مصدر بمساحة تتجاوز 310 آلاف قدم مربع، حيث تم تخصيص 67% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء والعناصر المائية والمرافق الخارجية.

ويضم «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المفروشة بالكامل تتراوح بين غرفة نوم واحدة، وخمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات الدوبلكس والسكاي فيلا. كما يقدم لأول مرة في مدينة مصدر وحدات مختارة من غرفة وغرفتين مع حدائق خاصة، ما يضيف بعداً جديداً للحياة السكنية في المجتمع.

كما يضم المشروع السكني مرافق واسعة تشمل مناطق خضراء ومساراً للجري بطول 360 متراً، وقناة مائية بطول 275 متراً، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى 11 محلاً تجارياً تخدم السكان والمجتمع المحيط بمدينة مصدر.