أرباح «ألفابت» الفصلية تقفز 298 % في الربع الثاني

119.8 مليار دولار الإيرادات

98 مليار دولار مكاسب جوجل

24.8 مليار دولار إيرادات «جوجل كلاود» بنمو 82 %

950 مليون مستخدم نشط شهرياً لـ«جيميناي»

190 مليار دولار الإنفاق على البنية التحتية 2026

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، نتائج أقوى من المتوقع للربع الثاني، في مؤشر على أن إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره حتى الآن، وأن عائدات الإعلانات تسجل أداء قوياً.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، الأربعاء، إنها حققت أرباحاً بلغت 112.11 مليار دولار، أو 9.11 دولارات للسهم بزيادة 298 % على أساس سنوي، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ويأتي ذلك ارتفاعاً من 28.2 مليار دولار، أو 2.31 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 24 % إلى 119.8 مليار دولار، مقارنة بـ 96.46 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون، في المتوسط، إيرادات بقيمة 117.06 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست»، ولم تكشف جوجل عن رقم الأرباح المعدل القابل للمقارنة مع توقعات المحللين، التي بلغت 2.88 دولار للسهم، كما سجلت جوجل مكاسب صافية بقيمة 98 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب من استثماراتها في الأسهم، معظمها في شركة «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في يونيو.

وأظهرت النتائج أن إيرادات «جوجل كلاود» ارتفعت بنسبة 82 % على أساس سنوي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار في الربع السابق، الذي سجل نمواً سنوياً بلغ 63 %.

وفي الوقت نفسه يواصل روبوت الدردشة جيميناي توسيع قاعدة مستخدميه، إذ أعلنت الشركة أن التطبيق بات يضم 950 مليون مستخدم نشط شهرياً، مقارنة بنحو 750 مليون مستخدم في الربع الرابع من عام 2025.

ورغم هذا النجاح لا تزال «ألفابت» تواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية هذا العام بين 180 و190 مليار دولار، تشمل بناء مراكز بيانات جديدة، وشراء الرقائق الإلكترونية، وتوسيع البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في بيان: «تعيد استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي تعريف ما هو ممكن في كل جزء من أعمالنا».

ووصف نيت إليوت، المحلل في شركة «إي ماركيتر»، النتائج بأنها «مبهرة»، خصوصاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.