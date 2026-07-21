‏"الحمرا" تقترب خطوة إضافية من تسليم "والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة"‏

أعلنت مجموعة "الحمرا" للتطوير العقاري، تعيين شركة "إيه إتش كي العالمية" مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال التصميم الداخلي والتجهيزات لمشروع "والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة"، البالغة تكلفته 225 مليون دولار.

ومن المقرر اكتمال المشروع السكني في النصف الأول من عام 2028.

ويأتي إرساء العقد عقب إعلان الشركة عن تسجيل مبيعات قياسية في المشروع، شملت بيع وحدة "سكاي بالاس" مقابل 35.4 مليون دولار، والتي تعد أعلى صفقة سكنية فردية في تاريخ إمارة رأس الخيمة، إلى جانب بيع شقة "بنتهاوس" بقيمة 15 مليون دولار.

وقال بينوي جيه كوريان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحمرا"، في بيان، إن الشراكة مع "إيه إتش كي العالمية" تهدف إلى تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في قطاع العقارات.

من جانبه، ذكر فادي عبلة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إتش كي العالمية"، أن الشركة ستوظف خبرتها التي تمتد لثلاثة عقود في مشاريع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنجاز أعمال التجهيزات الداخلية للمشروع.