طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تستخدم مسند الرأس U-Dream فائق الحداثة

كشفت طيران الإمارات عن إنجاز عالمي جديد في عالم الطيران، يحدث نقلة نوعية في رحلات عملاء الدرجة السياحية، من خلال استخدامها لمسند الرأس U-Dream فائق الحداثة في مقاعد الدرجة السياحية، والذي يتيح للمسافرين التمتع بمستوى متفوق جديد من الدعم والراحة أثناء سفرهم.

واستثمرت الناقلة في تركيب مساند الرأس الجديدة في مقصورات الدرجة السياحية ضمن طائرات أسطولها، ما يجسد حرصها على توفير أعلى مستويات الراحة لمسافريها على مختلف الدرجات، حيث تعد طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تستخدم هذه المساند والتي بالفعل لاقت إقبالاً كبيراً من عملائها.

قيمة حقيقية

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «لا تتوقف طيران الإمارات عند ما حققته في مجال تجربة العملاء، بل تواصل البحث عن كل ما يمكن أن يضيف قيمة حقيقية إلى رحلاتهم. ومن هذا المنطلق، توصلنا إلى ابتكار يعزز بشكل ملموس مستويات الراحة لعملاء الدرجة السياحية، ولا سيما على الرحلات الطويلة». وأضاف: «يمثل U-Dream نقلة نوعية للمسافرين الراغبين في النوم أثناء الرحلة، إذ يوفر دعماً كاملاً للرقبة ويغنيهم عن استخدام وسائد الرقبة التقليدية. ويجسد هذا الابتكار التزامنا المستمر تجاه عملائنا، ويعزز مكانة الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات باعتبارها الأفضل في فئتها».

ويعد U-Dream مسند رأس قابلاً للتعديل في اتجاهات عدة، مصمم لتوفير دعم كامل للرقبة والرأس أثناء النوم أو الاسترخاء، ما يمنح عملاء الدرجة السياحية مستوى معززاً من الدعم المريح الذي يرتبط عادة بمقاعد المقصورات الفاخرة. ومن المقرر تركيبه في جميع مقاعد الدرجة السياحية في أسطول طيران الإمارات من طرازات الإيرباص A350، ومعظم طرازات الإيرباص A380 والبوينج 777.

ويتميز مسند الرأس U-Dream الذي يأتي ضمن مقعد Z400 المبتكر من تصميم «سافران»، بكونه مصنوعاً من الجلد ومبطناً بأجنحة جانبية مرنة قابلة للطي للداخل لتوفير دعم مريح للرأس والرقبة. ويساعد هذا التصميم المسافرين على الحفاظ على وضعية نوم مريحة دون انحناء رؤوسهم للأمام أو للجانب. كما يتميز بتصميم مبتكر يتيح تعديله عمودياً ليتناسب مع مختلف أطوال الركاب وأحجام أجسامهم، ما يوفر راحة شخصية عالية طوال الرحلة. كما صمم مسند الرأس الجلدي بحيث يسهل مسحه، ويتم تنظيفه وتعقيمه وفقاً لأعلى معايير النظافة بعد كل رحلة. وقد خضع جهاز U-Dream لاختبارات مستقلة، وتم التحقق من مطابقته لمعايير السلامة الجوية الصارمة التي تضعها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA).

وتم تركيب مساند الرأس U-Dream حالياً في 3 طائرات من طراز A350، وتعمل الناقلة بالتعاون مع شركة «سافران» على تركيبه في المزيد من طائراتها بأسرع وقت ممكن، حيث سيتم تزويد جميع طائرات الناقلة من طراز A350 بهذه المساند خلال الأشهر المقبلة، وستأتي جميع طائرات البوينج 777X والتي يبلغ عددها 270 طائرة، مزودة بهذه المساند. كما سيتم ابتداءً من عام 2027، البدء في تركيب مساند الرأس U-Dream في طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 المحدثة.