مجلس سيدات أعمال أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «خدماتي»

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «خدماتي» المالكة للعلامة التجارية «خدمة بريدي»، بهدف تقديم عروض ومزايا تفضيلية للمجلس ولعضواته في مجال النقل والتوصيل، وذلك في إطار سعي المجلس لتوفير مزيد من الدعم والخدمات لسيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي عبر مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وقّع المذكرة نعمة الأغبري، مدير التسويق والعضوية بمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعلي الدهماني القائم بأعمال مدير خدماتي. وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال خدمات التوصيل، وقيام «خدمة بريدي» بتوفير خدمات نقل وتوصيل المستندات والوثائق والطرود والهدايا .