تعاون بين إينوك ودرايف تيرا لتطوير البنية التحتية للدراجات الكهربائية في الدولة

أعلنت مجموعة إينوك، شراكتها مع درايف تيرا، الشركة المتخصصة في إنشاء محطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات، وذلك لنشر محطات تبديل البطاريات في جميع أنحاء الإمارات، في خطوة تمثّل نقلة كبيرة في قيادة الحلول المستدامة للطاقة بما يعزز دور الطرفين في التحوّل إلى مستقبل أكثر خضرة في المنطقة.

ويسهم هذا التعاون الاستراتيجي في تحقيق هدف الإمارات المتمثّل في المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وذلك من خلال تطوير واحدة من أكبر شبكات تبديل البطاريات في المنطقة، حيث سيسرع هذا التعاون من اعتماد الدراجات الكهربائية، بما يتماشى مع التزام الدولة ببناء مستقبل مستدام، ويضع معايير جديدة للبنية التحتية المستدامة لتبديل البطاريات في دولة الإمارات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: هذه الاتفاقية تمثّل خطوة محورية في رحلتنا نحو تعزيز الاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة تدعم مستقبل النقل الذكي والصديق للبيئة.

إن إنشاء محطات استبدال بطاريات دراجات التوصيل يمثّل نقطة انطلاق نحو تحقيق نقلة نوعية في مجال التوصيل السريع، بما يخدم المجتمعات ويعزز رفاهيتها. كما تسلّط هذه المبادرة الضوء على دورنا في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية.

وقال حسام الزمار، الشريك المؤسس في درايف تيرا: يجسّد تعاوننا مع إينوك حجر الأساس في مشهد التحوّل في قطاع توصيل الطلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد طورنا هذا الحل الرائد المتمثّل بخدمة تبديل البطاريات، وتعاونّا مع أبرز شركات التوصيل في الدولة. نحن متحمسون لتطوير هذه الشراكة والوصول إلى آفاق جديدة.

وتأتي الشراكة لتجسّد الرؤية مشتركة بين إينوك ودرايف تيرا لتعزيز لابتكار وتحقيق مستقبل أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تسهم هذه الشراكة للتبسيط تجربة استخدام الدراجات الكهربائية من خلال حلول البطاريات كخدمة، عبر نموذج العمل يسمح بالتغلّب على تحديات تتعلق بتكلفة البطاريات، وفترات توقف الدراجات لمدة طويلة لشحنها، والمخاوف المتعلقة بمدى القيادة.