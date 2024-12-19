«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» يتمّان صفقة تمويل مشترك في لندن

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، إتمام صفقة تمويل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لمشروع مخصص لإسكان الطلبة في وسط لندن، وتمثل هذه الصفقة التي جاءت قيمتها مناصفة بين المؤسستين، التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع المصرف الإماراتي بما يعزز حضوره في أسواق دولية رئيسية.

وبموجب الصفقة، سيتم تمويل مشروع «بادينغتون سيتي فيو» الذي يتألف من 353 غرفة في منطقة تتسم بارتفاع الطلب وعلى بعد 100 متر فقط من محطة مترو بادينغتون غرب لندن، ما يوفر خياراً معيشياً متميزاً للطلبة الباحثين عن سكن في العاصمة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى أفضل المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء المدينة.

وكان المطور العقاري «يونيون بروبارتي» قد استحوذ على العقار، المعروف سابقاً باسم «ليليان بينشن هول» في عام 2022 من جامعة لندن، وبفضل موقعه وجودته، سيمثل هذا المشروع عرضاً تنافسياً في سوق العقارات المخصصة لإسكان الطلبة في لندن.

وما يزال سوق العقارات المخصصة لإسكان الطلبة في المملكة المتحدة يجتذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين.

وبحسب شركة «نايت فرانك»، فقد تم استثمار نحو 840 مليون جنيه إسترليني في القطاع خلال الربع الثالث من عام 2024 عبر 15 صفقة، بإجمالي 3,3 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن، متجاوزاً القيمة المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي ومقدارها 1,3 مليار جنيه إسترليني، حيث يمثل حجم المعاملات من هذا النوع 46% من إجمالي تدفقات رأس المال العالمية التي تستهدف الاستثمار في الأصول المخصصة لإسكان الطلبة في المملكة المتحدة خلال عام 2024.