«سيلزفورس» تعتزم تعيين ألف موظف لبيع منتجات الذكاء الاصطناعي

تعتزم «سيلزفورس» تعيين ألف موظف إضافي متخصصين في بيع منتجات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهود الشركات المتخصصة في البرمجيات السحابية لتلبية الطلب على هذه التقنية من قبل المؤسسات التجارية.

وقال «مارك بينوف» الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية خلال حدث في سان فرانسيسكو، إن الموظفين الحاليين رشحوا 9 آلاف شخص لشغل الأدوار المعلن عنها، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي». سبق وصرح «بينوف» لوكالة «بلومبرج» الشهر الماضي بأن «سيلزفورس» تعتزم تعيين ألف موظف متخصص في مبيعات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «سيلزفورس» في بيان صدر أمس، أن الجيل الثاني من منصتها «إيجنت فورس - Agentforce» للمساعدين الآليين المخصصين في أتمتة المهام بواسطة الذكاء الاصطناعي سيصبح متاحاً للعملاء بحلول فبراير المقبل.