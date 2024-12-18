Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

«غرفة الشارقة» تبحث التعاون الصناعي مع نظيرتها الهندية

undefined's profile picture

وام

الشارقة
وام

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل توسيع آفاق التعاون في القطاع الصناعي مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس بمقر غرفة الشارقة مع وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بحضور علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وهبة المرزوقي رئيسة قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصناعي وتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكدت الغرفة حرصها على توسيع وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في الهند خاصة في القطاع الصناعي في إطار الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً في الشارقة التي تحتضن نحو 35% من المصانع في الدولة.