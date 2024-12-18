«غرفة الشارقة» تبحث التعاون الصناعي مع نظيرتها الهندية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل توسيع آفاق التعاون في القطاع الصناعي مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس بمقر غرفة الشارقة مع وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بحضور علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وهبة المرزوقي رئيسة قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصناعي وتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكدت الغرفة حرصها على توسيع وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في الهند خاصة في القطاع الصناعي في إطار الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً في الشارقة التي تحتضن نحو 35% من المصانع في الدولة.