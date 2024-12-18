«علي بابا» تعتزم بيع متاجر «إن تايم» بالخسارة

قالت مجموعة «علي بابا» إنها تعتزم بيع سلسلة متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في السوق الصينية «إن تايم» بالخسارة، وذلك في إطار إعادة هيكلة أعمالها لتركز أكثر على مجالها الأساسي في التجارة الإلكترونية.

وأوضحت المجموعة الصينية في بيان أن عملية البيع سوف يترتب عليها خسارة دفترية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأضافت إن البيع سوف يتم لصالح تحالف من الكيانات يضم «يونجور فاشون»، وأعضاء من فريق إدارة «إن تايم» ذاتها، مقابل 7.4 مليارات يوان (1.02 مليار دولار)، وأن الصفقة بانتظار موافقة السلطات التنظيمية.

واشترت «علي بابا» شركة «إن تايم» عام 2017 مقابل 2.6 مليار دولار .