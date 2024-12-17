«دبي التجاري العالمي» يتعاون مع «تداوي» لتعزيز خدمات وحدة الطوارئ الطبية بالمركز

وقعت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لتعزيز كفاءة وحدة الطوارئ الطبية العاملة في المركز والتي تقدم خدماتها للموظفين والمستأجرين والعارضين والزوار الذين يتوافدون إلى فعاليات المركز على مدار العام.

وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مقر مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي إلى الارتقاء بعمل وحدة الطوارئ في المركز، وذلك عبر تبني أحدث وأفضل الممارسات الطبية وتطبيق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن تدريب الطاقم الطبي التابع للمركز، وتنظيم الحملات التوعوية المشتركة.

وقال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي: «نلتزم في مركز دبي التجاري العالمي بتوفير بيئة آمنة وصحية لكل من الموظفين والمستأجرين والعارضين والزوار والذين بلغ عددهم العام الماضي 2.47 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

وتعزز شراكتنا مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مرافق المركز».

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي: «ستقدم مجموعة تداوي من خلال مذكرة التفاهم مع المركز خدمات نوعية للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية في وقت قياسي».