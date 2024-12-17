«الإمارات لريادة الأعمال» توقع عدداً من مذكرات التفاهم

وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم مع منصة جروداش خلال مراسم توقيع في أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الجمعية والمنصة الرائدة في مجال البرمجيات كخدمة (B2B SaaS) متخصصة في الحلول المستندة إلى البيانات للشركات في قطاع الأغذية والمشروبات، لتقديم الدعم اللازم لنمو المطاعم.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية رواد الزراعة لتقديم الدعم اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع، وتوفير منتجات وخدمات مالية مبتكرة . كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع «فودكس التقنية»، ما يتيح لأعضاء الجمعية الانضمام إلى منصة فودكس بدون عمولة للاستفادة من خصائص الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي .