العراق يبحث التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية

يستهدف العراق تعزيز وصول المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية عبر الانضمام إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تدعم الوصول المتبادل إلى الأسواق وتوفر شبكة رقمية للتداول بين الأسهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، في أبوظبي حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما تم مناقشة آلية دخول سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» الرقمية التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022.

تعد منصة «تبادل» أول مركز تبادل رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق، والذي يضم حالياً 8 أسواق مالية مشاركة.

وأكد الهيمص في هذا السياق أهمية هذا التعاون في تعزيز دور سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، وكذلك في تطوير بيئة الاستثمار في العراق.

وأبدى عبد الله النعيمي استعداد سوق أبوظبي للأوراق المالية لدعم هذه المبادرة، قائلاً: «نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية نؤمن بقوة التعاون بين الأسواق المالية، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة مع هيئة الأوراق المالية العراقية، بما يسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز الاستثمار في المنطقة».