«أبوظبي الإسلامي» يفتتح 3 فروع جديدة اثنان منها في دبي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توسيع شبكة فروعه في دولة الإمارات بافتتاح ثلاثة فروع جديدة لخدمة المتعاملين. وتتضمن المراكز، فرعاً متكاملاً في فرع الحميدية في كنز مول بعجمان، وفرعاً في مركز النهدة بدبي، والفرع الرقمي في المقر الرئيسي لطيران الإمارات في دبي. وبذلك، تضم شبكة المصرف الآن 60 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الدولة، من بينها 7 فروع في دبي و11 فرعاً في المناطق الشمالية.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد افتتاح فروعنا الجديدة في دولة الإمارات مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات متعاملينا وتعزز مستويات الراحة والسهولة. وتركز جهودنا على تعزيز التجربة المصرفية من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتوسيع حضورنا في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات».

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس فروع مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعد دبي والمناطق الشمالية سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، لذا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع متعاملينا في هذه المناطق. وبالاستفادة من شبكتنا الواسعة التي تضم 7 فروع في دبي و11 فرعاً في المناطق الشمالية، يمكننا تقديم أفضل خدمة للمتعاملين من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة وحضورنا القوي عبر الفروع».