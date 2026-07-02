"دوكاب" تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة

أعلنت «دوكاب»، الشركات الإماراتية الرائدة في توفير حلول الطاقة، عن تعيين ماتيو بافاريسكو رئيساً تنفيذياً للمجموعة، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو تسريع نموها الإقليمي والدولي، بعد أن نجحت في توسيع نطاق أعمالها من دولة الإمارات إلى أكثر من 75 سوقاً حول العالم.

ويخلف بافاريسكو غيرت هوفمان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة خلال العام الماضي، وسيواصل دعم التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال عضويته في مجلس الإدارة.

ويتمتع بافاريسكو بخبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عاماً في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وهو ينضم إلى «دوكاب» قادماً من منصبه الأخير كرئيس تنفيذي لإحدى شركات الكابلات العالمية. كما أنه يتمتع بسجل حافل في بناء الفرق عالية الأداء، وقيادة التحولات المؤسسية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

و قال غيرت هوفمان، عضو مجلس إدارة «دوكاب»: "لقد كان شرفاً لي قيادة دوكاب خلال هذه المرحلة، وأنا فخور للغاية بما أظهره فريق العمل من مرونة والتزام استثنائيين. ومع عودتي إلى مهامي في مجلس الإدارة، أرحب بماتيو ترحيباً حاراً في عائلة دوكاب ولا شك أن خبرته العميقة في قطاع الكابلات العالمي، وسجله المتميز في قيادة التحول المؤسسي، يجعلان منه القائد الأمثل لقيادة دوكاب نحو مرحلة جديدة من التنافسية العالمية".

و قال ماتيو بافاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: "يشرفني الانضمام إلى دوكاب في مرحلة حافلة بالفرص والتحولات، سواء بالنسبة للشركة أو لدولة الإمارات أو لقطاع الطاقة العالمي. وتُعد السمعة الراسخة التي تتمتع بها دوكاب في التميز، والتزامها بتقديم حلول مستدامة، ودورها المحوري في دعم النمو الصناعي لدولة الإمارات، مصدر إلهام كبير بالنسبة لي. وأنا أتطلع إلى البناء على الأسس القوية التي أرستها الشركة، والعمل مع فرقها المتميزة لدفع مسيرة الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة لشركائنا ومجتمعاتنا".

ويستند النجاح المتواصل لـ«دوكاب» إلى التزامها الراسخ بالتميز وإلى كفاءة كوادرها العاملة حول العالم. ومع تولي بافاريسكو قيادة المجموعة، واستمرار هوفمان في تقديم التوجيه الاستراتيجي من خلال مجلس الإدارة، تتمتع الشركة بموقع قوي يؤهلها للاستفادة من الفرص الجديدة، وتوسيع حضورها العالمي، والمساهمة في رسم مستقبل حلول الطاقة.