«أليكس جيت» و«فالكون» تطلبان شهادة مشغل جوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استلام خطاب نوايا من قبل شركتي «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» خلال معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2024»، والذي يعد خطوة محورية لبدء عملية حصول «أليكس جيت» على شهادة المشغل الجوي (AOC) بالدولة.

شهد مراسم تقديم الخطاب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة «فالكون لخدمات الطيران». ويؤكد حضور سموه الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الطيران الخاص.

وأعرب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، عن اعتزاز شركة «فالكون لخدمات الطيران» بدورها المحوري في هذه الشراكة، لدعم «أليكس جيت» في تحقيق المعايير التشغيلية والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران.

وأكد سموه: «معاً، نضع معياراً جديداً لإدارة الطائرات الخاصة». وسلط سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الضوء على أهمية هذه الخطوة قائلاً «يمثل خطاب النوايا خطوة مهمة تعكس التزام «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» بدفع عجلة التميز التشغيلي والابتكار، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية».

ووصف جان ساسماز، الرئيس التنفيذي لشركة «أليكس جيت»، أهمية هذه الخطوة قائلاً: «يمثل خطاب النوايا هذا محطة محورية بالنسبة لـ «أليكس جيت» بينما نبدأ فصلاً جديداً تحت سجل الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات.

يضمن تعاوننا مع «فالكون لخدمات الطيران»، الرائدة في إدارة الطيران، أفضل توجيه ودعم. ومع الهيئة العامة للطيران المدني، نسعى لتقديم قيمة لا مثيل لها لسوق الطيران الخاص العالمي».