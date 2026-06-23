HONOR تعلن فتح باب الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic V6 المتميز

أعلنت HONOR العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن فتح باب الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic V6 الجديد، أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، والذي يقدم تجربة استثنائية تجمع بين الأناقة والقوة. ويجمع الهاتف بين التصميم الفاخر فائق النحافة والمتانة الرائدة على مستوى القطاع وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وميزات الإنتاجية القوية، ليعيد تعريف تجربة الهواتف القابلة للطي ويرتقي بتوقعات العملاء إلى مستوى جديد.

تصميم فائق النحافة ومتانة استثنائية

يأتي HONOR Magic V6 بسماكة لا تتجاوز 8.75 ملم عند الطي و4.0 ملم عند فتحه، مع وزن يبلغ 219 غراماً فقط، ما يمنحه تصميماً أنيقاً وخفيفاً مع الحفاظ على مستويات عالية من المتانة والاعتمادية. ويحظى الهاتف بحماية HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield المقاومة للخدوش، ليواكب الاستخدام اليومي بثقة أكبر.

ويعتمد الهاتف على آلية الطي HONOR Super Steel Hinge الرائدة في القطاع، والتي اجتازت مئات الآلاف من دورات الطي لدعم الاستخدام المتكرر للفتح والإغلاق بمرور الوقت. وقد خضعت لاختبارات تصل إلى 500 ألف عملية طي، ما يضمن أداءً موثوقاً على مدى سنوات من الاستخدام. كما يحمل الهاتف تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ما يوفر مستوى حماية رائداً ضمن فئته.

ولا تقتصر المتانة على الهيكل الخارجي فحسب، إذ يرسخ HONOR Magic V6 معياراً جديداً لموثوقية الشاشات القابلة للطي. وتعتمد الشاشة الداخلية على زجاج UTG المرن وعالي الصلابة، والذي تم تطويره لتقديم تجربة بصرية تكاد تخلو من آثار الطي مع الحفاظ على الاستقرار والمتانة على المدى الطويل.

أكبر بطارية في هاتف قابل للطي حتى الآن

يضم الهاتف بطارية HONOR Silicon-carbon Battery بسعة 6,660 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في هاتف ذكي قابل للطي، مع دعم الشحن السلكي السريع HONOR SuperCharge بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 66 واط.

وتتميز البطارية الجديدة بنسبة أعلى من السيليكون تصل إلى 25%، ما يمنحها كثافة طاقة أكبر. ويسهم هذا التطور في توفير بطارية أكثر نحافة وكثافة مع الحفاظ على التصميم الخفيف للهاتف، إلى جانب تعزيز الأداء والموثوقية ومستويات الأمان.

أداء رائد وتجربة تصوير استثنائية

يعتمد HONOR Magic V6 على أحدث منصة معالجة Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform، ما يضمن أداءً سريعاً وسلساً وموثوقاً يدعم تعدد المهام والترفيه والإنتاجية طوال اليوم.

وفي مجال التصوير، يقدم الهاتف تجربة تصوير ذكية بفضل كاميرته التيليفوتو فائقة الاستشعار بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب تقنية تثبيت الصورة CIPA 6.5-stop، ما يتيح التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة في مختلف السيناريوهات اليومية.

شاشات غامرة مصممة لراحة الاستخدام اليومي

يتميز HONOR Magic V6 بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.95 بوصة، صُممت لتوفير مستويات جديدة من الإنتاجية وتعدد المهام.

بفضل خاصية Fast Flex، يمكن للمستخدمين طي الجهاز وفتحه لتفعيل وضع تقسيم الشاشة على الفور، مما يسهل البحث أو الدردشة مع منصات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini و Chat GPT وما إلى ذلك.

كما يأتي الهاتف مدعوماً بـ Google Gemini لتقديم مساعد ذكي يعتمد على النصوص والصوت والصور، ويساعد العملاء على إدارة المهام وتنظيم الجداول وتعزيز الإنتاجية أثناء التنقل. ويحصل العملاء أيضاً على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في Google AI Pro للاستفادة من أفضل مزايا Gemini، إضافة إلى 5 تيرابايت من مساحة التخزين السحابي.

إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي واتصال سلس بين الأجهزة

صُمم HONOR Magic V6 ليعمل بسلاسة مع مختلف الأجهزة والمنصات التقنية، ما يمنح العملاء تجربة أكثر ترابطاً ومرونة في الاستخدام.حيث صُمم للعمل بسلاسة مع أجهزة "آيفون" و"ماك" و"إيربودز" و"آبل ووتش"، ما يوفر تجربة أكثر ترابطاً وسهولة للعملاء.

ومن خلال HONOR Connect، يمكن للعملاء الاستفادة من نقل الملفات ومشاركة الإشعارات وتكامل سير العمل بين الأجهزة المختلفة، ما يسهل التنقل بين الأجهزة ومشاركة المحتوى وإدارة المهام اليومية بكفاءة أكبر. ويمنح الهاتف العملاء مرونة وراحة استثنائية ضمن تجربة متصلة ومتكاملة دون أي تنازلات.

الطلب المسبق وقنوات البيع

يتوفر هاتف HONOR Magic V6 بألوان الأحمر والذهبي والأبيض والأسود. ويمكن الآن حجزه مسبقاً عبر المتجر الإلكتروني الرسمي لــ HONOR وشركاء البيع المُعتمدين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بسعر 6,999 درهم للهاتف من فئة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، كما سيحصل العملاء الذين يحجزون الجهاز مُسبقاً على هدايا مجانية بقيمة تصل إلى 2,547 درهم، تشمل خدمة HONOR VIP Care+ مع حماية للشاشة لمدة 12 شهراً، وضمان ممتد لمدة 12 شهراً، وضمان في كلا من الهند وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ساعة HONOR Watch 5 Ultra مجانية.

ومن المقرر أن يُطرح هاتف HONOR Magic V6 للبيع رسمياً ابتداءً من يوم 26 يونيو 2026. وخلال فترة الشهر الأول من الطرح، سيحصل العملاء على هدايا مجانية بقيمة تصل إلى 1,547 درهم، تشمل خدمة HONOR VIP Care+ مع حماية للشاشة لمدة 6 أشهر، وضمان مُمتد لمدة 12 شهراً، وضمان في الهند وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ساعةHONOR Watch Fit مجاناً. كما يمكن للعملاء شراء قلم HONOR Pen مقابل 349 درهم إضافية.