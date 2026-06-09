الاتحاد للطيران تضاعف رحلاتها إلى كابول

أعلنت الاتحاد للطيران مضاعفة عدد رحلاتها بين أبوظبي وكابول ابتداءً من 15 يوليو المقبل؛ حيث دفع النمو السريع للخط منذ إطلاقه إلى إضافة رحلة يومية ثانية في كل اتجاه.

وانضمت كابول إلى شبكة الاتحاد للطيران في مارس 2026، مع 4 رحلات أسبوعية، وفاق الطلب التوقعات بشكل كبير، مع إقبال قوي من الضيوف المسافرين إلى أبوظبي أو عبرها إلى أوروبا وما وراءها. ويتم تسيير الرحلات على متن طائرات «إيرباص A320» المجهزة بثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية. ويتمتع المسافرون بين أفغانستان والإمارات، مع رحلتين يومياً، بخيارات أوسع فيما يتعلق بمواعيد المغادرة، سواء أكان السفر للعمل أم الترفيه.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن الاستجابة لإطلاق رحلات إلى كابول كانت استثنائية، فقد كان الطلب قوياً منذ اليوم الأول، موضحاً أن تسيير رحلتين يومياً يأتي انعكاساً مباشراً لما عبّر عنه الضيوف من خلال حجوزاتهم. وأضاف أن هذا التوسع السريع يعطي مثالاً آخر على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه «الاتحاد» في تطوير شبكة وجهاتها، ما يسمح لها بالاستجابة السريعة لرغبات ضيوفها، ويعزز مكانة أبوظبي بوابة مهمة تربط الأسواق الإقليمية بشبكتها العالمية.