«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تبرم شراكة مع «أوبن غيت كابيتال»

أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين شركتي «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال»، المعنية بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، توقيع شراكة استراتيجية مع «أوبن غيت كابيتال منجمنت»، الشركة الاستثمارية الرائدة العابرة للأطلسي والمتخصصة في استحواذات الشركات متوسطة الحجم وفصل وحدات أعمال الشركات الكبرى، والتي افتتحت أخيراً مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي.

تأسست شركة «أوبن غيت كابيتال» على يد أندرو نيكو في عام 2005، ومنذ ذلك الحين حققت تطوراً ملحوظاً، إذ جمعت أول رأس مال مؤسسي لها في عام 2016، لتدير اليوم أصولاً تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار.

وتتمتع الشركة بحضور عالمي قوي يعكس طموحاتها، حيث اتخذت من مدينة نيويورك مقراً رئيسياً لمباشرة أعمالها في أمريكا الشمالية، بينما تدير استثماراتها الأوروبية من مكتبها في باريس. ويعد افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي خطوة استراتيجية تعزز من قدرتها على توسيع استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ انطلاقتها، نجحت «أوبن غيت كابيتال» في إبرام 42 عملية استحواذ رئيسية، وأثمرت عن 30 استثماراً ناجحاً في أمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا. وتتميز الشركة بتخصصها في القطاع الصناعي، مع تركيز دقيق على مجالات حيوية مثل الطيران والدفاع، ومواد البناء، والخدمات الصناعية والتجارية، والكيماويات، والتغليف، والسلع الرأسمالية. وتشكل هذه المجالات ركيزة استراتيجية تتماشى مع الأولويات التنموية لدولة الإمارات.