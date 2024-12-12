«ألب إنفست» و«مبادلة» تطلقان شراكة تمويلية جديدة

أعلنت شركة «ألب إنفست بارتنرز»، الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الأسهم الخاصة والتابعة لـ«كارلايل»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن تأسيس شراكة جديدة للاستثمار المشترك في مجال التمويل الائتماني لتوفير تمويل مضمون للصناديق الاستثمارية على مستوى العالم.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تستند إلى علاقة طويلة الأمد بين «مبادلة» و«كارلايل»، خطوة رئيسية في استراتيجية التمويل المضمون الخاصة بشركة «ألب إنفست»، التي انطلقت في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، قادت «ألب إنفست» صفقات تمويل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار.

وبالنسبة لـ«مبادلة»، فإن توسيع استراتيجيتها الاستثمارية الائتمانية لتشمل القروض المضمونة بقيمة المحافظ الاستثمارية للصناديق، يمنحها فرصة دخول قطاع الديون الخاصة سريع النمو والذي يُعد مكملاً لشراكاتها الاستثمارية الحالية في مجالات الإقراض المباشر، والائتمان الثانوي، وديون العقارات، وتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن «ألب إنفست» و«مبادلة» ملتزمتان بتقديم حلول تمويلية مصممة بعناية لدعم تعزيز قيمة الصناديق الاستثمارية على الأجل الطويل والتي تقومان بتمويلها.