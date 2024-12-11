6 أهداف في خطة جمارك أبوظبي الاستراتيجية 2024 - 2028

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خطتها الاستراتيجية (2028-2024). وترتكز الخطة على 6 أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز تجربة المتعامل لتكون إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للتجارة، وتعزيز تحصيل الإيرادات والمساهمة في النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، والمساهمة بأمن المجتمع عبر تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل بالعمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية.

وقال راشد المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن الخطة تأتي استكمالاً للمسيرة نحو التطور المستدام لتكريس ريادتها على مستوى الهيئات الجمركية محلياً وعالمياً والتي ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، لا سيما البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وأضاف أن الخارطة تشمل تنفيذ 28 مشروعاً استراتيجياً.