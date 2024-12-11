شراكة بين «دو» و«نوكيا» لتعزيز التحول الرقمي باستخدام شبكات الجيل الخامس

أعلنت شركتا «دو»، و«نوكيا»، عن تعاون استراتيجي بينهما لتسريع وتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال استخدام شبكات الجيل الخامس اللاسلكية الخاصة ونشر تقنياتها المتطورة على نطاق واسع.

ويأتي هذا التعاون بين الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز التحول الرقمي في قطاعات الأعمال والصناعة المختلفة، حيث يهدف هذا التعاون بشكل أساسي إلى تحسين أداء العمليات التشغيلية في قطاعات الأعمال والصناعة من خلال التكامل بين شبكات الجيل الخامس الخاصة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجهما مع محفظة «Airscale»، الرائدة من «نوكيا»، والتي توفر مجموعة من حلول وتقنيات البنية التحتية لتعزيز أداء شبكات الاتصالات.

ومن المقرر أن يعمل التكامل بين الشبكات والتقنيات الحديثة على تعزيز عمليات الأتمتة ورفع الكفاءة وترسيخ الابتكار عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، مما يدشن عصراً جديداً من التميز في العمليات التشغيلية.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: إن «تعاوننا مع (نوكيا) يعزز الكفاءة التشغيلية، ويؤدي إلى ازدهار فرص النمو والتحول عبر قطاعات متعددة. حيث يمكن التركيز على حلول الجيل الخامس المخصصة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة السلسة».

من جانبه، قال محمد سمير، نائب الرئيس لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط في «نوكيا»: «نحن ملتزمون بدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج خبرتنا مع التقنيات والحلول المتطورة، حيث تعمل شراكتنا مع «دو» على تمكين قطاعات الأعمال والصناعة من العمل بكفاءة ورفع مستويات الأمان والسلامة، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ذكاءً».

إلى ذلك، تعمل «دو» على تعزيز ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ترفع مستوى الأداء التشغيلي وتحسن تدابير السلامة عبر قطاعات متنوعة.

وتشمل هذه الحلول تقنيات التنبؤ بالصيانة، وبروتوكولات السلامة والأمان في مكان العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي، والكشف عن الأنشطة غير المتوقعة باستخدام تحليلات الفيديو، ودعم قدرات التواصل بين العاملين داخل المنشآت الصناعية.

كما تعمل على تمكين الأتمتة السلسة والتحكم عن بُعد في الآلات والأدوات المختلفة. ويمثل ذلك خطوة كبيرة في التكامل التكنولوجي داخل المنظومة الصناعية.