شراكة بين «Hub71» و«أبوظبي الإسلامي» لدعم الشركات الناشئة

أعلنت «Hub71»؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبموجب هذه الاتفاقية، تستفيد الشركات الناشئة في منظومة «Hub71» من الدعم المالي الذي يوفره مصرف أبوظبي الإسلامي، وما يتيحه لهم من فرص التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال مبادرة ADIB Ventures على تحديد ودعم الشركات الناشئة التي يتماشى عملها مع تطلعاته وأهدافه الاستراتيجية، حيث سينفذ ما لا يقل عن مشروعين تجريبيين مدفوعي التكلفة سنوياً.

وتوفر هذه المبادرات فرصة مميزة لأصحاب المشاريع ومؤسسي الشركات للتحقق من جدوى حلولهم وتوسيع نطاقها لتعزيز النتائج التجارية. وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»: «تسلط شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي الضوء على التزامنا المشترك بتمكين مؤسسي الشركات الناشئة من النمو والازدهار ورعاية الابتكار في أبوظبي.

ونهدف إلى تزويد الشركات الناشئة بالإرشاد والدعم المالي والفرص التجارية التي تمكنهم من ابتكار حلول تكنولوجية جذرية لأهم التحديات التي تواجه عالمنا وتحقيق النجاح والنمو على المستوى العالمي».

بدوره، قال فرناندو لوبيز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشكل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي، ونفخر بدعمنا لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال تعاوننا مع منصة «Hub71». ونحرص من خلالها مشاركة خبراتنا وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم».