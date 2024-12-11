مكتب أبوظبي للاستثمار و«بي جي آي إم» يؤسسان مركزاً جديداً للابتكار

أبوظبي - البيان

أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع شركة «بي جي آي إم» (PGIM) لإدارة الاستثمارات العالمية، بهدف تأسيس مركز جديد للابتكار في أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بمركز «ريل أسيت إكس».

وقّع اتفاقية الشراكة كل من بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ورايموندو أمابيل، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير العالمي للاستثمار في «بي جي آي إم» للعقارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

كما سيبحث كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«بي جي آي إم» إمكانية تأسيس وإدارة محافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. وتهدف هذه المحافظ الاستثمارية إلى دعم مركز «ريل أسيت إكس» في أبوظبي وتمكينه من الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة والمتقدمة في المنطقة والعالم لتطوير الأبحاث وتحويلها إلى حلول رائدة. وتهدف المحفظة الاستثمارية إلى دعم وتمكين مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والاقتصاد المحلي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد شراكتنا مع «بي جي آي إم» التزام إمارة أبوظبي ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وسيعمل مركز «ريل أسيت إكس» في أبوظبي على ربط الابتكارات المحلية الناشئة بالخبرات العالمية، بما يعزز نمو اقتصاد الإمارة ويكرس مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية».