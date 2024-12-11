«إنفست أندستريال» تؤسس مكتباً إقليمياً لها في أبوظبي

أعلنت شركة «إنفست أندستريال»، المجموعة الاستثمارية الأوروبية والتي أسسها «أندريا سي بونومي»، إنشاء مكتب إقليمي جديد لها في أبوظبي العالمي، وذلك بعد حصولها على الموافقات المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

وبرأس مال يزيد على 15 مليار يورو، تركز «إنفست أندستريال»، على صفقات الاستحواذ على حصص الأغلبية أو الحصول على حصص في شركات متوسطة الحجم عالية الجودة في منطقة جنوب أوروبا، وتتخصص الشركة في تعزيز الشراكات طويلة الأجل وإطلاق العنان لإمكانات النمو في الشركات العائلية من خلال تطوير منصات النمو الدولية.

ومن خلال مكتبها الجديد في أبوظبي، تتخذ شركة «إنفست أندستريال» خطوة مهمة لدعم التوسع العالمي لمحفظة شركاتها، كما تسهم أيضاً في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية والنمو في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وقال أندريا سي بونومي، رئيس مجلس إدارة «إنفست أندستريال»: «فخورون بالإعلان عن تأسيس مكتبنا في أبوظبي العالمي)، في إطار جهودنا لدعم نمو محفظة شركاتنا والمنطقة بوجه عام، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وسيتيح لنا افتتاح مكتبنا في أبوظبي أن نكون أقرب إلى شركائنا واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة لشركات منصتنا».

ومن جهته، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: «يسعدنا الترحيب بشركة «انفست اندستريال» في أبوظبي العالمي (ADGM). إن وجودهم هنا، يؤكد على القيمة الاستراتيجية التي يقدمها مركزنا المالي كبوابة إلى المنطقة، ومن خلال التوافق مع الأهداف الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية القوية للمركز المالي الدولي، تتمتع «انفست اندستريال»، بمكانة جيدة ستمكنها من المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع الابتكار ودعم نمو القطاعات الرئيسية بأنحاء المنطقة».