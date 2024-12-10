إدراج أسهم «طلبات» في سوق دبي اليوم

يبدأ، اليوم الثلاثاء، تداول أسهم شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» في سوق دبي المالي، وبلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليارات درهم (ملياري دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

وكان قد تم الإعلان في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم، لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وحقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار).