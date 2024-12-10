«ايدج» تحتفل بـ 5 سنوات من الابتكار والنجاح

تحتفل مجموعة «ايدج» بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، مرسّخةً مكانتها كقوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ومنذ انطلاقها في نوفمبر 2019، قادت «إيدج» مسيرة تحولية استثنائية اتسمت بنمو غير مسبوق، وشراكات استراتيجية، وابتكارات رائدة.

ومنذ تأسيسها حققت مجموعة «ايدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها، من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550 % في غضون خمس سنوات فقط.

كما وسّعت المجموعة خلال هذه الفترة نطاق حضورها العالمي على نحو كبير، حيث تصل حلولها الآن إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة، حيث ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة «ايدج» في الأسواق العالمية.

كما وصلت الإيرادات السنوية إلى 4.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ما يعكس نمواً مالياً مذهلاً مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وابتكارات نوعية.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج: «في ظل ما يشهده قطاع الدفاع الدولي من تطور متسارع وتنافسية عالية، كان من الصعب تصور أن مجموعة ناشئة من دولة الإمارات يُمكنها أن تحقق مثل هذا الصعود السريع في غضون خمس سنوات فقط».

وعززت المجموعة حضورها عبر 13 عملية استحواذ واستثمار استراتيجي على المستوى الدولي.