«بولن كابيتال» تعلن عن توسعها بفتح مكتب في «أبوظبي العالمي»

أعلنت بولن كابيتال، وهي شركة إدارة استثمار عالمية متخصصة في الأسهم والنمو والائتمان، عن خطتها فتح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي. وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وهي خطوة مهمة نحو استراتيجية نمو الشركة في الشرق الأوسط.

وستنضم بولن كابيتال، التي كانت تدير أصولاً قيمتها نحو 63 مليار دولار بحلول 30 سبتمبر، إلى شركات عالمية لإدارة الأصول وصناديق تحوط أخرى فتحت في سوق أبوظبي العالمي.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس قسم تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي: «يسر أبوظبي العالمي أن يدعم قرار بولن كابيتال فتح مكتب لها في نظامنا البيئي المزدهر. يقدم سوق أبوظبي العالمي، وهو واحد من المراكز المالية العالمية الرائدة، منصة مثالية لشركة بولن كابيتال لتوسيع وجودها الإقليمي، حيث يتمتع بإطار تنظيمي قوي ونظام بيئي مالي نابض بالحياة. نحن نتطلع لدعم نمو بولن كابيتال ولتمكينها من تقديم حلول الاستثمار المبتكرة لعملائها وشركائها في أبوظبي وخارجها».

وقد ذكر ستان موس، الرئيس التنفيذي لشركة بولن كابيتال بأن «فتح مكتب في أبوظبي سيكون إنجازاً مهماً لشركة بولن نبدأ من خلاله بتوسيع وجودنا في سوق الشرق الأوسط». وأضاف قائلاً «نتطلع للحصول على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية والاستمرار بالتزامنا بتقديم خدمة استثنائية في المنطقة».