تعاون بين «دو» و«يونيليفر» لتحويل عمليات المستودعات وسلاسل التوريد

أعلنت «دو»، الشركة العاملة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون استراتيجي مع «يونيليفر»، لتصنيع وتوريد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المنزلية والمنتجات الغذائية. ويركز التعاون على دراسة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في مجال إدارة وتحويل المستودعات وسلاسل التوريد في دولة الإمارات.

وبموجب اتفاقية التعاون، يعمل الجانبان معاً على دراسة جدوى تركز على تطوير الحلول المبتكرة لإدارة المستودعات في قطاع التصنيع بدولة الإمارات. وتهدف الدراسات المُعمقة إلى استكشاف إمكانيات تطبيق الحلول الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والممارسات المستدامة لتطوير إدارة العمليات التشغيلية في المستودعات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز المسؤولية البيئية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «التعاون مع (يونيليفر) يفتح آفاقاً جديدة نحو تجاوز الإمكانات الحالية في مجال الأتمتة الصناعية، حيث إن دمج خبرتنا الطويلة في مجالات إنترنت الأشياء والتقنيات الذكية مع رؤية (يونيليفر) لسلاسل التوريد الرقمية، سيؤدي إلى إنشاء نموذج جديد متقدم وقوي للممارسات الصناعية الرائدة».

وبالاستفادة من حلول وخبرات «دو» في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخبرات «يونيليفر» في إدارة المستودعات وعمليات سلاسل التوريد، ستعمل الشركتان على استكشاف حلول رقمية وذكية تعمل من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية وإدارة المستودعات، وتشمل مختلف المجالات منها تعزيز الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة، وضمان كفاءة العمليات التشغيلية. وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم رؤى استراتيجية تمهّد الطريق أمام نشر التقنيات الحديثة المتطورة التي تحقق أهداف الاستدامة إلى جانب أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية.

وقال محمود عبدالنبي، رئيس سلاسل التوريد لقطاع منتجات التجميل والعناية في «يونيليفر» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: «يهدف تعاوننا مع «دو» إلى تقديم رؤى مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتضع معياراً مستقبلياً لإدارة المستودعات والتصنيع في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال دمج قدراتنا المشتركة، تسعى (يونيليفر) إلى تطوير نموذج ريادي للابتكار الصناعي يكون مرجعاً ومعياراً لأعمال الشركات الأخرى».