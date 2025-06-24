كويل كوميونيكيشنز.. «أفضل بيئة عمل» في الإمارات 2025

حصدت كويل كوميونيكيشنز، الوكالة المتخصصة في خدمات التسويق والاتصال المتكامل، والناشطة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان، تصنيف «أفضل بيئة عمل» في دولة الإمارات لعام 2025، الذي تمنحه المنظمة العالمية الرائدة في ثقافة بيئة العمل Best Places to Work، وذلك عقب عملية تقييم شاملة تضمنت استطلاعات لآراء الموظفين، ومراجعة دقيقة لثقافة العمل والممارسات المؤسسية، واستراتيجيات تطوير الكفاءات.

وتُعرف كويل كوميونيكيشنز بريادتها في تقديم حلول تسويقية مبتكرة واستراتيجيات تواصل فعّالة تلبي متطلبات الأسواق المتغيرة، إلى جانب تميزها بثقافتها المؤسسية القائمة على مبادئ الشمول والتمكين. إذ تلتزم الوكالة ببناء بيئة عمل متماسكة من خلال تنظيم برامج لتعزيز روح الفريق، والاحتفاء بالمناسبات الثقافية، وتوفير دعم منهجي يسهم في تطوير الموظفين مهنياً وشخصياً.

وقال معن بو درغم، الرئيس التنفيذي لشركة كويل كوميونيكيشنز: «في كويل، ننظر إلى الثقافة المؤسسية باعتبارها ركيزة استراتيجية للنمو المستدام والتميز التنافسي. نحن نؤمن بأن بيئة العمل الناجحة تُبنى على الثقة والانفتاح والتمكين، وهي المبادئ التي حرصنا على ترسيخها في كل جانب من جوانب عملنا. هذه الشهادة هي ثمرة رؤية طويلة الأمد نضع فيها الإنسان في صميم استراتيجيتنا المؤسسية، ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الداخل».

وقالت ليليان القاضي، مدير إدارة الموارد البشرية في كويل كوميونيكيشنز: «هذه الشهادة تجسّد التزامنا المستمر ببناء بيئة عمل تضع الإنسان في صميم كل قرار نتخذه. نحن نؤمن بأن الثقافة المؤسسية هي أساس نجاحنا واستراتيجية نحرص على تطويرها باستمرار. ما نسعى إليه هو خلق مساحة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والتحفيز، وأن تطوّره المهني والشخصي يمثل أولوية حقيقية بالنسبة لنا».