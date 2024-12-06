«راكز» و«إيدنرد الإمارات» تبسّطان إجراءات دفع رواتب العمال

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيدنرد الإمارات العالمية العاملة في مجال حلول الدفع بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للعمال في القطاع الصناعي، وتقديم بطاقة دفع الرواتب المبتكرة «C3Pay» المصممة خصيصاً لتمكين ذوي الدخل المحدود من إدارة أموالهم بفعالية. وقّع المذكرة في مركز كومباس للأعمال برأس الخيمة، إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في «راكز»، ووائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات.

وتنص المذكرة على شراكة تهدف إلى ترويج خدمات بطاقة «C3Pay» بين الشركات الصناعية المسجلة في راكز التي توفر البطاقة، إلى جانب تطبيق إلكتروني مصاحب يقدم حلاً بسيطاً لدفع رواتب العمال، بحيث يمكن للموظفين تلقي رواتبهم مباشرة على البطاقة واستخدامها بسهولة في أجهزة الصراف الآلي والمتاجر وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن المبادرة تهدف إلى تقديم حلول مالية تسهل عملية دفع الرواتب.

وقال وائل فخراني الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات، إن بطاقات دفع الرواتب تعد أداة مالية موثوقة، ما يمكن جميع الموظفين من إدارة معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة.