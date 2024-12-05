دبي كوميرسيتي تتعاون مع "أرامكس" و"كويكبوت تكنولوجيس"

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين "دييز" و"وصل" العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "أرامكس" و"كويكبوت تكنولوجيس"، وذلك لإطلاق التشغيل التجريبي لمنصة خدمات روبوتات "كويكبوت" ذاتية القيادة لتوصيل الميل الأخير.

وشهد توقيع المذكرة، الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، ورازيف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، ومانوسيج جانجولي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس.

ووقع المذكرة كلاً من آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وطارق أبو ياغي المدير العام لشركة "أرامكس"، وآلان أن جي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كويكبوت تكنولوجيس"، على هامش فعاليات منتدى "وورلديف دبـي" 2024، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي تستضيفه دبي كوميرسيتي يومي 4 و5 ديسمبر، بالتعاون مع "وورلديف"، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً.

يأتي ذلك بما ينسجم مع برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يهدف إلى وضع المدينة ضمن أفضل 10 مدن بالعالم في تبني وتطوير تقنيات الروبوتات والأتمتة خلال 10 سنوات، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الخدمية والصناعية واللوجستية، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: "تلتزم دبي كوميرسيتي بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات المنطقة الحرة على صعيد تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية على مستوى إمارة دبي. ويأتي إطلاق التشغيل التجريبي لروبوتات "كويكبوت" للتوصيل ذاتية القيادة بمثابة خطوة نوعية تعزز هذا الالتزام وترسخ مكانة دبي كوميرسيتي كمنصة مثالية للتجارة الرقمية والتقنيات المستقبلية للشركات العاملة فيها والتي تبحث عن المكان الأفضل لإطلاق عملياتها في المنطقة".

من جانبه، قال طارق أبو ياغي المدير العام لشركة "أرامكس": "يسرنا التعاون مع دبي كوميرسيتي و"كويكبوت تكنولوجيس" لاختبار هذه الروبوتات ذاتية القيادة الحديثة في المنطقة الحرة، حيث أن مواصلة هذا التعاون يؤكد التزامنا تجاه تبني الحلول المُبتكرة والمستدامة وتقديم أعلى مستويات خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية للمتعاملين".

بدوره قال "آلان أن جي": "نفخر بالشراكة مع أرامكس لإطلاق أول منصة متطورة لتوصيل الميل الأخير ذات القيادة على مستوى إمارة دبي، حيث توفر دبي كوميرسيتي من خلال مرافقها الحديثة والمتطورة أفضل لهذه المنصة، ونهدف إلى تكرار هذا النجاح في العديد من مدن المستقبل".

وتنص المذكرة على التعاون بين الأطراف لإطلاق واختبار الروبوتات ذاتية القيادة في توفير خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية (أو الميل الأخير) عبر مختلف مرافق ومباني دبي كوميرسيتي، حيث ستعمل المنطقة الحرة على توفير مواقع خاصة لركن وشحن الروبوتات ذاتية القيادة خلال مرحلة الاختبارات، وتسهيل دمج الروبوتات مع أنظمة الوصول إلى المباني مثل المصاعد والبوابات الأمنية وغيرها، فضلاً عن الترويج لاستخدام الروبوتات في تلبية احتياجات التوصيل إلى الوجهة النهائية بين الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها.

من جانبها، ستعمل "أرامكس" على تجهيز مركزها الجديد في دبي كوميرسيتي ليكون بمثابة نقطة تسليم واستلام للطرود من قبل شركة "كويكبوت تكنولوجيس"، في حين تلتزم شركة "كويكبوت تكنولوجيس" بتوفير الروبوتات ذاتية القيادة وتشغيلها، إلى جانب تزويد "أرامكس" بتطبيق خاص لإدارة عمليات الاستلام وغيرها من الخدمات التقنية والهندسية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وتوفر دبي كوميرسيتي، أول منظومة تجارة رقمية تنافسية وحلول مبتكرة ومتكاملة تتيح للشركات العمل بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة بما يشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وحلول منصات التجارة الرقمية المتكاملة وخدمات التسويق الرقمي وغيرها من خدمات الدعم.

وتمتد "دبي كوميرسيتي" التي تمتاز ببنية تحتية متطورة وعالمية المستوى، على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وتم تطويرها بتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الرقمية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث توفر مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إضافة إلى مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الرقمية وغيرها.