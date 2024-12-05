"مبادلة" تعلن عن استثمار إستراتيجي في شركة زيليس

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن توصلها لاتفاق لشراء حصة أقلية في شركة زيليس “Zelis”، مزود الحلول التكنولوجية لقطاع الرعاية الصحية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد مبادلة المستثمر الرئيسي، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من بينهم نورويست "Norwest"، وهاربرفيست "HarbourVest".

وستظل شركتا بارثنون (Parthenon) وبين كابيتال"Bain Capital" هما المالكتان الرئيسيتان للشركة.

وقالت مينا حمودي، رئيس وحدة استثمارات الرعاية الصحية في مبادلة، إن شركة زيليس توفر حلولا متكاملة للمسائل المتعلقة بنظم المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية، تسهم في تبسيط الإجراءات المالية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، من خلال حلول تقنية تتيح رفع الكفاءة وتحسين النتائج لجميع الأطراف المشاركة في رحلة الرعاية.

وأضافت أن هذا هو أكبر استثمار لمبادلة في قطاع الرعاية الصحية، وخطوتها الأولى المهمة في مجال التكنولوجيا التي تخدم مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية، وهو أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية بالنسبة لمبادلة في مجال تكنولوجيا المعلومات بقطاع الرعاية الصحية، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع واحد من أميز الفرق الإدارية في قطاع الرعاية الصحية، جنبًا إلى جنب مع Parthenon و Bain Capital، والمساهمة في استمرار نجاح شركة زيليس.

من جانبها، قالت أماندا آيسيل، الرئيسة التنفيذية لشركة زيليس، إن زيليس تتميز بقدرة فريدة على خدمة مصالح جهات الدفع ومقدمي الرعاية الصحية والأعضاء، بطريقة تقلل التكاليف وتحسن نتائج الرعاية الصحية.

وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع مبادلة والمستثمرين الجدد الآخرين في الجهود الرامية لإحداث تأثير إيجابي في نظام الرعاية الصحية الأمريكي وتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية.

وتعمل زيليس على تحديث الأنظمة المالية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم منصة متكاملة تسد الفجوات وتراعي مصالح الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات والمستهلكين في قطاع الرعاية الصحية.

وتخدم هذه المنصة أكثر من 750 جهة دافعة، بما في ذلك أكبر 5 برامج صحية وطنية، وشركات التأمين التابعة لاتحاد BCBS، والبرامج الصحية الإقليمية، وشركات إدارة الطرف الثالث (TPAs)، وأرباب العمل ذوي التأمين الذاتي، بالإضافة إلى ملايين من مقدمي الخدمات والمستهلكين في قطاع الرعاية الصحية.

وتمتلك زيليس رؤية شاملة تمكنها من تحديد المشكلات ومعالجتها وتطوير الأداء وتقديم حلول شاملة باستخدام تقنيات مصممة من قبل خبراء في مجال الرعاية الصحية – وتحقيق نتائج ملموسة لعملائها.

وقد تولت شركتا Goldman Sachs & Co. LLC وJ.P. Morgan Securities LLC القيام بمهام المستشارين الماليين لشركة زيليس، بينما تولت Kirkland & Ellis LLP تقديم الاستشارات القانونية لها.

من جهة أخرى، تولت شركة Evercore مهمة المستشار المالي، وشركة Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP مهمة المستشار القانوني لمبادلة. وتم إغلاق الصفقة في 26 نوفمبر 2024.