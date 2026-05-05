حلول مصرفية مبتكرة لدعم نمو الشركات العائلية في أبوظبي

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للشركات العائلية في إمارة أبوظبي وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية و«بنك أبوظبي الأول» مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى دعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووقع المذكرة كل من مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وأمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة «بنك أبوظبي الأول».

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل مشترك، يتيح تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للشركات العائلية المسجلة لدى المجلس، إلى جانب تمكين البنك من التعرف على الشركات غير المتعاملة معه مصرفياً، بما يتماشى مع سياسات المجلس واختصاصاته.

ويركز التعاون بين الجانبين على توفير خدمات مصرفية وتمويلية مخصصة للشركات العائلية وفقاً لتقييمات الجدارة والامتثال، إضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل ومبادرات مشتركة، تعزز فرص التعاون الاستراتيجي بين القطاع المصرفي والشركات العائلية.

وأكد خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو دعم استدامة ونمو الشركات العائلية في أبوظبي، من خلال التعاون مع مؤسسات مالية رائدة.

من جانبه أوضح مارتن تريكو أن البنك يعتز بهذه الشراكة مع المجلس، ويحرص على تقديم حلول مصرفية مبتكرة، تدعم دور الشركات العائلية في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار رؤية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز دور الشركات العائلية في الاقتصاد المحلي، عبر توفير الدعم المالي والاستشاري اللازم لضمان استدامتها ونموها، بما يسهم في ترسيخ التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة ودولة الإمارات.