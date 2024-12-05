شراكة بين «دو» و«تليفونيكا» لتعزيز الابتكار وتنمية الأعمال

أعلنت شركة «دو» أمس، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «تليفونيكا» العالمية، ومقرها الرئيسي في العاصمة الإسبانية مدريد. وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لتسريع وتحفيز الابتكار وتحقيق النمو في الأعمال. وبموجب الشراكة، تنضم «دو» إلى برنامج شركاء شركة «تليفونيكا»، الذي يربط أكثر من 65 سوقاً مهماً عبر مناطق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد «تليفونيكا» واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: تهدف الشركة إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات في مجال الابتكار والتميز، بما يتناغم مع الأجندة الرقمية الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة. وتمتد شراكتنا عبر مجموعة واسعة من المجالات، التي تعزز تطوير أعمالنا وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الرقمية العالمية، كما أنها تنسجم تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ(دو) في دفع عجلة الابتكار وتعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كذلك، انضمت «دو» إلى تحالف «Alaian»، وهو ائتلاف عالمي للاتصالات يشمل 11 عضواً رئيسياً من أبرز شركات الاتصالات العالمية، مما يعزز قدراتها التعاونية والابتكارية.

وقال مارك إيفانز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في «تليفونيكا»: الشراكة مع «دو» تعتبر ركيزة أساسية ضمن أجندتنا لدفع النمو والابتكار في قطاع الاتصالات، حيث يعمل تعاوننا على فتح آفاق جديدة أمام كلتا الشركتين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعات الأعمال بين المؤسسات والأفراد والخدمات الرقمية والابتكار.