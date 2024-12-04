«NIO» تتوسع في المنطقة بافتتاح «NIO House» في أبوظبي

افتتح سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أول مركز «NIO House» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع للشركة الرائدة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وويليام لي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «NIO»، وليهونغ تشين، المؤسس المشارك ورئيس الشركة.

وتعد هذه الخطوة المهمة بداية لتوسع شركة «NIO» في سوق الإمارات، وتأتي تأكيداً لالتزام الشركة تجاه قاعدة مستخدميها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يأتي إطلاق المركز الجديد بعد أيام قليلة من احتفال «NIO» بمرور 10 سنوات على تأسيسها، ما يسلط الضوء على مسيرة العلامة التجارية الحافلة بالابتكار والنمو.

وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة «NIO» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن دعم أبوظبي للابتكار والاستدامة والصناعات المتطورة يجعلها مركزاً عالمياً للشركات التي تركز على استشراف المستقبل، كما أن موقعها الاستراتيجي، إلى جانب تبني مبادرات استراتيجية مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، يخلق بيئة مثالية تساعد شركات التكنولوجيا والسيارات على تحقيق النمو والازدهار، وتعكس متانة البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارة بما يتماشى مع أهداف «NIO» ويسهم في تحقيقها. وأضاف: يؤكد هذا الإطلاق التزامنا المشترك بدفع عجلة النقل المستدام وخلق تجارب فريدة تسهم في تحسين جودة الحياة.

من جهته، قال ويليام لي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة: يشكل هذا الإطلاق إضافة بارزة إلى شبكتنا العالمية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما نحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس الشركة، يعكس هذا الفصل الجديد في رحلة توسعنا التزامنا تجاه المنطقة، وكذلك مهمتنا في تشكيل مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً من خلال إعادة تعريف مفهوم التنقل للمستخدمين حول العالم.