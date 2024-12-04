بطاقة إجمالية 48 ألف طن.."إمباور" تباشر تشغيل محطة "جميرا بيتش هيلز" لتبريد المناطق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، انطلاق عمليات تشغيل محطة جميرا بيتش هيلز لتبريد المناطق، في إطار المرحلة الأولى.

وأوضحت المؤسسة، أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة سيصل إلى 48 ألف طن تبريد فور انتهاء كافة مراحلها، التي تخدم منطقة جميرا المعروفة بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في إمارة دبي.

وأكدت أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز، جرت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، التي تتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، حيث يحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها.

ومن أبرز المشاريع السياحية التي ستخدمها المحطة، برج العرب أفخم الفنادق حول العالم، وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب، ومدينة جميرا ليفينج وفندق النسيم جميرا، على أن تخدم المحطة في المستقبل مشاريع أخرى، كسوق مدينة جميرا وفندق جميرا القصر وفندق جميرا ميناء السلام وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، إن المؤسسة تواصل تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأوضح أن المحطة تستخدم تقنيات تبريد متطورة، تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث تضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية، ومبردات بتقنيات متطورة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة.